70-jährige Velofahrerin Brittern SO von Auto angefahren

Ein 70-jähriger Velofahrer hat sich am Montag bei einem Unfall in Brittern SO erheblich verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Er war gegen 13.45 Uhr auf einer Kreuzung vom Auto eines 83-jährigen Lenkers angefahren worden.

Ein 70-jähriger Velofahrer ist in Brittern SO vom Auto eines 83-jährigen Lenkers angefahren worden. (Symbolbild) Foto: Polizei Kanton Solothurn

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Autolenker hatte offenbar den Vortritt des Velofahrers nicht beachtet: Denn er wollte von der Limpachstrasse nach links in die Hauptstrasse einbiegen, wie die Polizei Kanton Solothurn am Dienstag mitteilte. In der Folge kam es zur Kollision mit dem Velofahrer, der auf der Hauptstrasse in Richtung Aetingen unterwegs war.