Stadt Olten SO ergreift Massnahmen gegen Vandalismus

Die Stadt Olten SO hat auf wiederholte Vorfälle von Vandalismus auf Schulanlagen und im öffentlichen Raum reagiert. Laut den Stadtbehörden gibt es mehr Patrouillen und Kontrollen. Die Stadt will Vandalenakte konsequent anzeigen.

Die Stadt Olten SO kämpft gegen nächtlichen Vandalismus: Es gibt mehr Patrouillen und Kontrollgänge. (Archivbild) Foto: ALESSANDRO DELLA BELLA

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In den vergangenen Tagen und Wochen hätten sich wiederholt Vorfälle von Vandalismus ereignete, teilte die Stadtkanzlei Olten am Mittwoch mit. Unbekannte hätten diese nachweislich am Abend oder während der Nacht verübt. So seien Abfalleimer angezündet oder Spielmaterial und Mobiliar zerstört worden.

Die Stadt habe eine Taskforce eingesetzt, der Vertreter der Schulleitung, der Schulsozialarbeit, der Hauswartungen, des Werkhofs sowie der Sicherheit und Polizei angehören.

Laut der Stadtkanzlei könnten Anzeigen wegen Sachbeschädigung für einen Delinquenten und dessen Erziehungsberechtigten beträchtliche finanzielle und strafrechtliche Konsequenzen haben.