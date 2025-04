Vandalismus in Hägendorf SO Buben werfen Gegenstände auf Bahngleise

Die Kantonspolizei Solothurn hat drei Knaben ermittelt, die am vergangenen Wochenende in Hägendorf SO Betonplatten und Holzabsperrplatten auf Gleise der SBB gelegt haben sollen. Zwei Züge hatten die Gegenstände überfahren.

Publiziert: 16:15 Uhr