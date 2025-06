Unwetter Orkanböe fegt mit 127 km/h über Grenchen SO

Gewitter sind am Sonntagnachmittag von Westen her über den Jura gezogen. Insbesondere am Jurasüdfuss entstanden dadurch heftige Böen. In Neuenburg wurden Orkanböen bis 140 km/h und in Grenchen SO eine Orkanböe mit einer Geschwindigkeit von 127 km/h gemessen.

Publiziert: vor 12 Minuten