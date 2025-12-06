Drei Autos brennen in Kappel SO vollständig aus

Gabriel Knupfer Redaktor News

Brand in Kappel SO: Am Samstagabend geriet an der Dorfstrasse ein Fahrzeugunterstand in Brand. Innert kurzer Zeit standen drei abgestellte Fahrzeuge in Vollbrand und brannten komplett aus. Auch der Unterstand wurde stark beschädigt.

Der Sachschaden dürfte mehrere Zehntausend Franken betragen, berichtet BRK News. Die Regionalfeuerwehr Untergäu rückte mit einem Grossaufgebot aus. Der betroffene Strassenabschnitt blieb während des gesamten Einsatzes vollständig gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.