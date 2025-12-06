DE
FR
Abonnieren
Drei abgestellte Fahrzeuge in Brand geraten
0:34
Brand in Kappel SO:Drei abgestellte Fahrzeuge in Brand geraten

Unterstand in Flammen
Drei Autos brennen in Kappel SO vollständig aus

Ein Brand in einem Fahrzeugunterstand verursachte am Samstagabend grossen Sachschaden.
Publiziert: 06.12.2025 um 23:48 Uhr
Kommentieren
1/2
Die Feuerwehr hatte in Kappel SO am Samstagabend einen Grosseinsatz.
Foto: BRK News
RMS_Portrait_AUTOR_1108.JPG
Gabriel KnupferRedaktor News

Brand in Kappel SO: Am Samstagabend geriet an der Dorfstrasse ein Fahrzeugunterstand in Brand. Innert kurzer Zeit standen drei abgestellte Fahrzeuge in Vollbrand und brannten komplett aus. Auch der Unterstand wurde stark beschädigt.

Der Sachschaden dürfte mehrere Zehntausend Franken betragen, berichtet BRK News. Die Regionalfeuerwehr Untergäu rückte mit einem Grossaufgebot aus. Der betroffene Strassenabschnitt blieb während des gesamten Einsatzes vollständig gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen