Am Airport Grenchen blieb ein Kleinflugzeug am Montag nach der Landung in einer Wiese stecken. Ein grosses Aufgebot an Rettungskräften rückte an die Unfallstelle aus.

Grosses Aufgebot von Feuerwehr und Rettungskräften, Einsatz bis 18 Uhr

Schreck auf dem Flughafen Grenchen SO: Am frühen Montagabend ereignete sich am Airport Grenchen ein Zwischenfall bei der Landung eines viersitzigen Leichtflugzeugs.

Aus noch zu klärenden Gründen kam das Kleinflugzeug von der Landebahn ab und blieb in einer Wiese beziehungsweise in sumpfigem Gelände stecken, berichtet BRK News.

Grosses Aufgebot an Rettungskräften

Die Kantonspolizei Solothurn bestätigte den Vorfall auf Anfrage der Nachrichtenagentur. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall glücklicherweise niemand.

Die Flughafenfeuerwehr Grenchen sowie die Feuerwehr der Stadt Grenchen rückten mit einem grösseren Aufgebot aus. Das Flugzeug musste durch die Einsatzkräfte aus dem stark aufgeweichten Untergrund geborgen werden. Gegen 18 Uhr konnten die ersten Einsatzkräfte die Einsatzstelle wieder verlassen.