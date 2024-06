Auto fliegt in Fluss – Fahrer verletzt

Bei einem Unfall in Welschenrohr verlor ein Mann die Kontrolle über sein Auto und stürzt in einen Fluss. Er kam mit leichten Verletzungen davon.

Unfall in Welschenrohr SO

1/2 Im Kanton Solothurn landete ein Personenwagen im Wasser.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein Autolenker ist am Montagnachmittag in Welschenrohr SO mit seinem Personenwagen in die Dünnern gestürzt. Eine Ambulanz brachte den Leichtverletzten in ein Spital, wie die Kantonspolizei Solothurn am Dienstag mitteilte.

Der 34-Jährige sei von Herbetswil herkommend auf der Hauptstrasse in Richtung Welschenrohr unterwegs gewesen und oberhalb der «Lochmühle» rechts von der Strasse abgekommen. Für die Bergung des stark beschädigten Autos, das auf der Seite liegend im Flussbett gelandet war, kam ein Kran zum Einsatz, wie die Polizei weiter schreibt.