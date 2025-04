Auf einem Fussgängerstreifen im solothurnischen Trimbach wurde am Dienstag ein Bub von einem Auto angefahren. Das Kind muste ins Spital gebracht werden.

Unfall in Trimbach SO

In Trimbach wurde ein Kind von einem Auto angefahren.

Angela Rosser Journalistin News

Ein Neunjähriger Bub wollte am Dienstag um etwa 17 Uhr die Baslerstrasse in Trimbach im Kanton Solothurn auf Höhe des Restaurant Mohr überqueren. Wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt, kam es da zu einer Kollision mit einem Auto, welches Richtung Olten unterwegs war. Gemäss aktuellen Erkenntnissen soll der Bub erheblich verletzt worden sein. Der Neunjährige wurde nach der medizinischen Erstversorgung ins Spital gebracht und später mit einem Helikopter der Alpine Air Ambulacne in ein Kinderspital geflogen.