Unfall in Subingen SO Marokkaner (17) entzieht sich Polizeikontrolle und verunfallt

In Subingen SO hat sich am Samstagmorgen ein Automobilist einer Polizeikontrolle entzogen und einen Selbstunfall verursacht. Der mutmassliche Fahrzeuglenker, ein 17-jähriger Marokkaner, konnte angehalten und festgenommen werden.

Publiziert: 13:44 Uhr