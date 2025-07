Unfall in Solothurn Autolenker (83) erfasst Rollstuhlfahrer

Ein Autolenker hat am Dienstagmittag in Solothurn einen Rollstuhlfahrer auf einem Fussgängerstreifen erfasst. Der Rollstuhlfahrer erlitt gemäss Polizeiangaben erhebliche Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Spital.

Publiziert: vor 54 Minuten