Unfall in Seewen SO
Töfffahrer kollidiert mit Auto – schwer verletzt

Ein 16-jähriger Töfffahrer ist bei einer Kollision mit einem Auto am Freitagnachmittag in Seewen SO schwer verletzt worden. Der Autofahrer erlitt mittelschwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.
Publiziert: vor 18 Minuten
Aktualisiert: vor 16 Minuten
Der 16-jährige Töfffahrer ist bei der Kollision schwer verletzt worden.
Foto: Kantonspolizei Solothurn

  • Töfffahrer kollidiert mit Auto auf der Hochwaldstrasse in Solothurn
  • Hochwaldstrasse war vier Stunden für Rettungsarbeiten komplett gesperrt
  • Unfallbeteiligte Fahrzeuge wurden von Abschleppunternehmen abtransportiert
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der Töfffahrer war um 15.15 Uhr in Richtung Hochwald SO unterwegs, als es in einer Kurve zu der Kollision mit dem 40-jährigen Autofahrer kam, wie die Polizei am Samstag weiter mitteilte.

Die Hochwaldstrasse wurde für die Rettungs- und Bergungsarbeiten durch Angehörige der Feuerwehren Hochwald und Seewen während rund vier Stunden komplett gesperrt. 

Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache sind durch die Polizei sowie Staats- und Jugendanwaltschaft Kanton Solothurn im Gang. Die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert.

