Töfffahrer kollidiert mit Auto – schwer verletzt

Der 16-jährige Töfffahrer ist bei der Kollision schwer verletzt worden.
Foto: Kantonspolizei Solothurn
Darum gehts
- Töfffahrer kollidiert mit Auto auf der Hochwaldstrasse in Solothurn
- Hochwaldstrasse war vier Stunden für Rettungsarbeiten komplett gesperrt
- Unfallbeteiligte Fahrzeuge wurden von Abschleppunternehmen abtransportiert
Der Töfffahrer war um 15.15 Uhr in Richtung Hochwald SO unterwegs, als es in einer Kurve zu der Kollision mit dem 40-jährigen Autofahrer kam, wie die Polizei am Samstag weiter mitteilte.
Die Hochwaldstrasse wurde für die Rettungs- und Bergungsarbeiten durch Angehörige der Feuerwehren Hochwald und Seewen während rund vier Stunden komplett gesperrt.
Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache sind durch die Polizei sowie Staats- und Jugendanwaltschaft Kanton Solothurn im Gang. Die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert.