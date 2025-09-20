Töfffahrer kollidiert mit Auto – schwer verletzt

Ein 16-jähriger Töfffahrer ist bei einer Kollision mit einem Auto am Freitagnachmittag in Seewen SO schwer verletzt worden. Der Autofahrer erlitt mittelschwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Unfallbeteiligte Fahrzeuge wurden von Abschleppunternehmen abtransportiert

Der Töfffahrer war um 15.15 Uhr in Richtung Hochwald SO unterwegs, als es in einer Kurve zu der Kollision mit dem 40-jährigen Autofahrer kam, wie die Polizei am Samstag weiter mitteilte.

Die Hochwaldstrasse wurde für die Rettungs- und Bergungsarbeiten durch Angehörige der Feuerwehren Hochwald und Seewen während rund vier Stunden komplett gesperrt.

Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache sind durch die Polizei sowie Staats- und Jugendanwaltschaft Kanton Solothurn im Gang. Die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert.