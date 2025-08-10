DE
Unfall in Rüttenen SO
Aargauer (†26) stürzt bei Wanderung zum Balmfluechöpfli in den Tod

Tragischer Unfall in Rüttenen: Ein 26-jähriger Mann aus dem Kanton Aargau stürzte am Samstag während einer Wanderung zum Balmfluechöpfli im felsigen Gelände ab. Trotz sofortiger Rettungsaktion konnte nur noch sein Tod festgestellt werden.
Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.
RMS_Portrait_AUTOR_519.JPG
Johannes HilligRedaktor News

Am Samstag gegen 15 Uhr waren ein Mann und sein Begleiter – beide aus dem Kanton Aargau – auf einer Wanderung auf das Balmfluechöpfli in Rüttenen SO unterwegs. Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei und Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn stürzte der 26-jährige Mann im Bereich Herrenloch im felsigen Gelände ab.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Suche durch Einsatzkräfte der Rettungsflugwacht Rega konnte der Verunfallte schliesslich unterhalb einer Felswand aufgefunden und geborgen werden. Bei ihm kam jede Hilfe zu spät, er war zum Zeitpunkt des Auffindens bereits verstorben.

