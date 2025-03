Unfall in Olten SO Seniorin fährt E-Bike-Fahrerin an – schwer verletzt

Eine E-Bike-Fahrerin ist am Samstagmittag in Olten von einem Auto angefahren und dabei verletzt worden. Die Ursachen des Unfalls sind noch nicht restlos geklärt, wie die Solothurner Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

