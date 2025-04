Unfall in Hochwald SO Motorradfahrerin (16) kollidiert mit Auto

Eine Motorradfahrerin ist am Montagnachmittag zwischen Dornach SO und Hochwald SO mit einem entgegenkommenden Autos kollidiert. Die 16-Jährige zog sich dabei mittelschwere Verletzungen zu und musste ins Spital gebracht werden. Der Autolenker blieb unverletzt.

Publiziert: vor 24 Minuten