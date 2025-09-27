Autofahrer knallt in Baum

Ein Autofahrer ist am Samstagmorgen in Grenchen mit seinem Auto von der Strasse abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er blieb unverletzt, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilte.

Ein Mann fuhr am Samstag in Grenchen mit seinem Auto in einen Baum. Foto: Handout Kantonspolizei Solothurn

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Unfall ereignete sich gegen 2.45 Uhr auf der Archstrasse. Ein 30-jähriger Mann kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Grünfläche und kollidierte frontal mit einem Baum, wie die Polizei am Samstag schrieb.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte der Mann unter Alkoholeinfluss gefahren sein. Die Polizei nahm ihm den Führerausweis ab.