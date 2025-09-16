Tödlicher Verkehrsunfall im Kanton Solothurn: Ein junger Töfffahrer verlor sein Leben bei einem Überholmanöver. Die Kantonspolizei Solothurn ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Drei Fahrzeuge waren an dem heftigen Unfall beteiligt. Foto: kantonspolizei solothurn

Darum gehts Töfffahrer (†20) stirbt bei Kollision mit Lieferwagen im Kanton Solothurn

Polizei sucht Zeugen, insbesondere Fahrer eines überholten Fahrzeugs

Unfall führte zu Strassensperrung zwischen Gempen und Dornach

Marian Nadler Redaktor News

Am Montag, kurz nach 15 Uhr, war ein Töfffahrer (†20) auf der Dornachstrasse mutmasslich von Gempen herkommend in Richtung Dornach SO unterwegs. Der junge Mann wollte ein Fahrzeug vor ihm überholen, als es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Lieferwagen kam. Durch den Aufprall geriet der Lieferwagen auf die Gegenfahrbahn, wo es zu einer Folgekollision mit einem anderen Lieferwagen kam.

Der Töfffahrer wurde so schwer verletzt, dass er trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen durch die ausgerückten Einsatzkräfte des Rettungsdienstes noch auf der Unfallstelle verstarb, wie die Kantonspolizei Solothurn in einer Medienmitteilung schreibt. Die Strasse zwischen Gempen und Dornach war während mehrerer Stunden gesperrt.

Im Einsatz standen nebst Polizeipatrouillen und dem Rettungsdienst Angehörige der Feuerwehren Gempen und Dornach. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn haben Ermittlungen zur Unfallursache und zum Unfallhergang aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang Zeugen. Personen, die sachdienliche Angaben machen können – insbesondere die Person im Fahrzeug, welches der Töfffahrer überholen wollte –, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen, telefonisch unter 032 627 81 17.