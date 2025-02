Unfall in Dornach SO Betrunkener Autofahrer überschlägt sich und landet auf Dach

Ein Autofahrer in fahrunfähigem Zustand hat am Samstagnachmittag in Dornach SO einen Selbstunfall verursacht. Ein Atemalkoholtest und ein Drogenschnelltest zeigten ein positives Resultat an, wie die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mitteilte.

