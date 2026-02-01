Ein Bub wurde am Samstag in Bellach schwer verletzt, als er mit seinem Kinder-Trottinett von einem Auto erfasst wurde.

Darum gehts Am 31. Januar 2026 kollidierte in Bellach ein Auto mit einem Kind

Ein 8-jähriger Junge wurde schwer verletzt und per Rega geflogen

Unfall geschah um 15 Uhr, Polizei sucht Zeugen unter 032 627 81 17 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Johannes Hillig Redaktor News

Ein achtjähriger Bub auf einem Trottinett ist in Bellach SO am Samstag von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Ein Helikopter der Rega flog das Kind in ein Spital.



Der Unfall geschah kurz vor 15 Uhr, wie die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mitteilte. Ein Mann sei mit seinem Auto auf der Marktstrasse unterwegs gewesen. Bei den dortigen Mehrfamilienhäusern sei er nach links abgebogen, um auf einen Parkplatz der Liegenschaften zu gelangen.

Ambulanzteams, Notarztteam und Rega-Crew im Einsatz

Gleichzeitig waren zwei Buben mit Kinder-Trottinetten auf dem nördlichen Trottoir der Marktstrasse unterwegs, wie die Kantonspolizei berichtete. Aus noch zu klärenden Gründen sei es im Bereich des Trottoirs beziehungsweise der Parkplatzzufahrt zu einer Kollision zwischen dem Auto und einem der Kinder gekommen.



Neben der Polizei und der Staatsanwaltschaft standen zwei Ambulanzteams, ein Notarztteam, eine Rega-Crew und ein Abschleppunternehmen im Einsatz. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft nahmen Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache auf.