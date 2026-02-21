Darum gehts
- In Aeschi passierte am Freitag Selbstunfall ohne Verletzte
- Fahrzeuglenker mutmasslich fahrunfähig, ohne Führerausweis und unter Drogeneinfluss
- Zwei Kilometer Ölspur verursacht, Strasse eine Stunde gesperrt
Kein Führerausweis, dafür Drogen im Blut: Ein 44-jähriger Autofahrer hat am Freitagmorgen in Aeschi einen Unfall verursacht. Laut der Polizei war der Mann mutmasslich fahrunfähig und besass zudem keinen gültigen Führerausweis. Ein Drogenschnelltest ergab ein positives Resultat.
Der Vorfall ereignete sich gegen 9.10 Uhr auf der Gallishofstrasse. Der Mann war von Winistorf in Richtung Dorf unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Zunächst kollidierte er auf der Aeschistrasse mit einer Baustellensignalisation. Trotz des Schadens setzte er seine Fahrt fort, bis er schliesslich mit einem Gartenzaun auf der Gallishofstrasse zusammenstiess.
Dabei hinterliess der Lenker eine mehr als zwei Kilometer lange Ölspur. Verletzt wurde niemand, doch das Auto erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Für die Reinigung der Strasse waren neben der Polizei auch die Regionalfeuerwehr äusseres Wasseramt sowie das Amt für Umwelt (AFU) im Einsatz. Die Gallishofstrasse blieb für rund eine Stunde gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.