Überfall in Trimbach SO Mann wird angegriffen und ausgeraubt – in den eigenen vier Wänden

In der Nacht auf Dienstag ist ein Mann in seinem Haus an der Marenstrasse in Trimbach SO von zwei Unbekannten attackiert und ausgeraubt worden. Die mutmasslichen Täter flüchteten mit einem schwarzen E-Bike. Die Polizei sucht Zeugen.