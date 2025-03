Ein bewaffneter Räuber überfiel am frühen Sonntagmorgen eine Coop-Tankstelle in Derendingen SO. Der Täter verletzte einen Angestellten und erbeutete Bargeld und Zigaretten, bevor er flüchtete. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Überfall in Derendingen SO

1/2 Ein bewaffneter Räuber überfiel am frühen Sonntagmorgen eine Coop-Tankstelle in Derendingen SO. Foto: Google Maps

Darum gehts Raubüberfall auf Coop-Tankstelle in Derendingen SO, Täter flüchtig, Angestellter verletzt

Täter erzwang Zutritt, forderte Bargeld und Zigaretten mit Stichwaffe

Täter erzwang Zutritt, forderte Bargeld und Zigaretten mit Stichwaffe

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 5 Uhr, wurde bei der Coop-Tankstelle in der Fabrikstrasse in Derendingen SO ein Raubüberfall verübt. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat sich der Täter bei Betriebsbeginn gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum verschafft und einen Angestellten durch Schläge verletzt. Unter Einsatz einer Stichwaffe verlangte er die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten. Mit dem erlangten Deliktsgut flüchtete er kurz darauf in unbekannte Richtung. Der Angestellte wurde durch die Polizei zur Kontrolle in ein Spital begleitet. Die Kantonspolizei Solothurn hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen und sucht in dem Zusammenhang Zeugen.

Polizei sucht Zeugen

Der Täter soll rund 180 cm gross sein. Er trug eine schwarze Jacke, über den Kopf hatte er eine dunkle Kapuze gezogen und das Gesicht abgedeckt. Personen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen rund um den Tatort gemacht haben oder Angaben zur Täterschaft geben können, sind gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen, Telefon: 032 627 81 17.