In Rorschach hat die Polizei einen 49-jährigen Moldawier gefasst, der für über 30 Einbrüche in der Schweiz verantwortlich sein soll. Die Beute über die Jahre: über eine Million Franken.

Darum gehts Kantonspolizei St.Gallen nahm zwei Männer in Rorschach fest, Dienstag Nachmittag

49-Jähriger soll über 30 Einbrüche mit Millionenschaden verübt haben

Ermittlungen laufen, Rolle des 30-Jährigen wird ebenfalls geklärt

Die Kantonspolizei St. Gallen hat am Dienstagnachmittag in einer Wohnung in Rorschach zwei Männer im Alter von 49 und 30 Jahren festgenommen. Der 49-Jährige war wegen Einbruchdiebstählen in der Schweiz zur Verhaftung ausgeschrieben. Die Rolle des 30-Jährigen wird noch geklärt.

Dem 49-jährigen Moldawier wird konkret vorgeworfen, in den letzten Jahren in der Schweiz über 30 Einbrüche verübt und Deliktsgut von über einer Million Franken erbeutet zu haben. Dabei reiste er mehrmals in die Schweiz ein und hielt sich an verschiedenen Standorten auf.

Der Festnahme gingen intensive Ermittlungs- und Fahndungsarbeiten sowie die Zusammenarbeit mit anderen Strafverfolgungsbehörden voraus.

Der Festgenommene dürfte für zahlreiche weitere Einbrüche in der Schweiz verantwortlich sein. In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen führt die Kantonspolizei St.Gallen die weiteren Ermittlungen. Bei der Festnahme anwesend war auch ein 30-jähriger Rumäne. Ob und in welchem Zusammenhang er bei der Verübung der Delikte beteiligt gewesen war, wird geklärt.



