Die Höhe der Beute ist unbekannt.
Darum gehts
- Einbruch in Bijouterie in Biberist, Täter entkommen trotz sofortiger Fahndung
- Unbekannte schlugen Glasfassung der Eingangstüre ein und entwendeten Wertgegenstände
- Vorfall ereignete sich am 17. November 2025 um circa 2 Uhr nachts
In der Nacht auf Montag, um zirka 2 Uhr, haben Unbekannte bei einer Bijouterie an der Hauptstrasse in Biberist die Glasfassung der Eingangstüre eingeschlagen. Die Räuber gelangten so in das Geschäft und klauten mehrere diverse Wertgegenstände, wie die Kantonspolizei Solothurn am Montagvormittag mitteilt.
Beim Eintreffen der Polizei hatte sich die Täterschaft bereits vom Tatort entfernt und konnte – trotz unverzüglich eingeleiteter Fahndung – entkommen. Die Polizei hat umgehend Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.