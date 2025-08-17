Tragischer Vorfall beim Aareschwimmen in Solothurn: Eine 50-jährige Frau geriet am Samstag in Not und verstarb trotz sofortiger Rettung und Reanimation kurz darauf im Spital. Ein medizinisches Problem wird als Ursache vermutet.

Die Frau geriet beim Aareschwimmen in Not. (Archivbild)

Darum gehts Frau nach Rettung aus Aare in Solothurn verstorben, medizinisches Problem vermutet

Schnelle Rettungsaktion durch Ersthelfer und Stadtpolizei mit Rettungsboot

50-jährige Frau trotz sofortiger Reanimation kurz nach Einlieferung ins Spital verstorben

Johannes Hillig Redaktor News

Schock beim Aareschwimmen in Solothurn: Eine Frau (50) geriet am Samstag kurz vor 16.50 Uhr in Not. «Dank raschem Erste Hilfe-Einsatz durch Ersthelfende und der Stadtpolizei Solothurn, welche den Anlass mit einem Rettungsboot begleitete, konnte die Frau sofort aus der Aare geborgen und reanimiert werden», teilt die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mit.

Der Ritterquai im Bereich der Rötibrücke sowie der Fussgängerbrücke, wurde in dieser Zeit gesperrt. Unter Reanimation wurde die 50-Jährige durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen verstarb sie kurze Zeit später im Spital. Ein medizinisches Problem steht im Vordergrund.