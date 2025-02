In Grenchen ist am Montag eine Frau bei einem Selbstunfall mit ihrem Auto gegen einen Baum gefahren. Sie wurde leicht verletzt und musste in ein Spital gebracht werden. Die Kantonspolizei Solothurn hat die Ermittlungen aufgenommen.

Totalschaden in Grenchen SO

1/5 Aus noch zu klärenden Gründen verlor eine Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Strasse ab. Foto: kapo solothurn

Daniel Macher Redaktor News

Am Montag gegen 15.45 Uhr beabsichtigte eine 57-jährige Frau in Grenchen mit ihrem Auto von der Schützengasse nach links in die Kirchstrasse einzubiegen. Aus noch zu klärenden Gründen verlor sie dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Strasse ab. In der Folge überfuhr sie eine Stützmauer und prallte gegen einen Baum, wo es schliesslich zum Stillstand kam.

Die Autolenkerin wurde dabei leicht verletzt und musste mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht werden. Das Auto erlitt Totalschaden und wurde durch ein Abschleppunternehmen mit Hilfe eines Krans geborgen und abtransportiert. Die Kantonspolizei Solothurn hat Ermittlungen sowohl zum genauen Unfallhergang wie auch zur Unfallursache aufgenommen.