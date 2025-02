In Seewen hat sich am Donnerstagmorgen ein Selbstunfall mit einem Auto ereignet, bei welchem sich der Fahrzeuglenker tödliche Verletzungen zugezogen hat.

Tödlicher Unfall in Seewen SO

Das Auto wurde beim Aufprall auseinandergerissen. Foto: Kapo SO

Am Donnerstagmorgen um zirka 6.40 Uhr war ein Mann mit seinem Auto in Seewen SO, «Gaushard», in Richtung Ziefen unterwegs. Unmittelbar vor der Kantonsgrenze Solothurn/Basel-Landschaft kam das Auto aus derzeit unbekannten Gründen rechts von der Fahrbahn ab und prallte anschliessend frontal in einen am Strassenrand stehenden Baum.

Das stark deformierte Auto kam schliesslich im angrenzenden Wiesland zum Stillstand. Für den Fahrzeuglenker kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch am Unfallort. Hinweise auf dessen Identität bestehen, die formelle Identifikation ist derzeit noch ausstehend. Ermittlungen zur Identität des Verstorbenen, zum Unfallhergang und zur Unfallursache sind durch die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn im Gang.

Nebst Angehörigen der Polizeikorps Solothurn und Basel-Landschaft standen die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn, eine Ambulanzbesatzung, ein Institut für Rechtsmedizin und ein Abschleppunternehmen im Einsatz. Aufgrund dieses Ereignisses musste die Strasse zwischen Seewen und Ziefen während mehreren Stunden gesperrt werden.