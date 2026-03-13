Ein 24-jähriger Schweizer steht im Verdacht, zwischen 2024 und 2026 insgesamt 14 Brände in Solothurn, Langendorf und Bellach gelegt zu haben. Der Mann sitzt in Haft und ist geständig.

Johannes Hillig Redaktor News

Jan G.* (24) hat gestanden. Er ist der Feuerteufel von Solothurn. «Der Beschuldigte ist geständig, für die genannten Brandereignisse verantwortlich zu sein», teilt die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Zunächst ging es um acht Brände. Doch insgesamt werden dem 24-Jährigen 14 Brände zu Last gelegt.

Und die Staatsanwaltschaft listet einige Brände auf, für die der 24-Jährige verantwortlich ist:

in Solothurn (Muttenstrasse) am 22. Juni 2025, bei welchem ein Industriegebäude betroffen war

in Langendorf (Weissensteinstrasse) am 11. Oktober 2025, bei welchem ein Holzschopf betroffen war

in Langendorf (Langendorfstrasse) am 23. Oktober 2025, bei welchem ein im Abbruch befindliches Industriegebäude betroffen war

in Langendorf (Heimlisbergstrasse) am 14. Dezember 2025, bei welchem ein Auto betroffen war

in Solothurn (Vom Staal-Weg) am 14. Dezember 2025, bei welchem ein Auto betroffen war

in Solothurn (Vogeldherdstrasse) am 14. Dezember 2025, bei welchem ein Auto betroffen war

in Langendorf (Langendorfstrasse) am 29. Dezember 2025, bei welchem ein im Abbruch befindliches Industriegebäude betroffen war

in Bellach (Lommiswilstrasse) am 15. Januar 2026, bei welchem ein Holzschopf betroffen war

in Solothurn (Gibelinstrasse) am 24. Mai 2024, bei welchem ein Abbruchgebäude betroffen war

in Solothurn (Wengistrasse) am 5. Februar 2024, bei welchem ein Abbruchgebäude betroffen war

Jang G. befindet sich nach wie vor in Haft. Wann ihm der Prozess gemacht wird, ist noch unklar. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Er empörte sich über Gewalt

Er ist bei der Jungen SVP aktiv, demonstrierte mit der rechtsextremen Jungen Tat und engagierte sich bei der Solothurner Feuerwehr. Jan G. kämpfte politisch für ein sauberes und sicheres Solothurn. Auf Facebook prangerte er immer wieder die Kriminalität in seiner Stadt an, empörte sich über Sachbeschädigungen und Gewalt. Gleichzeitig soll er Häuser angezündet haben.

Auf seinen Social-Media-Profilen forderte G. mehr Polizei-Präsenz auf den Strassen und ein härteres Durchgreifen gegen Straftäter. Erst vor wenigen Monaten kommentierte er auch eine Polizeimeldung über die Verhaftung von Brandstiftern.

* Name geändert