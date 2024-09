Suffunfall in Boningen SO

Kurz zusammengefasst Alkoholisierter Autofahrer prallt in Baum, leicht verletzt

Fahrzeug total beschädigt, rechte Seite abgerissen

Unfall ereignete sich gegen 1 Uhr, 24-Jähriger verliert Führerausweis

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein alkoholisierter Autofahrer ist in der Nacht auf Freitag bei einem Unfall in Boningen SO mit leichten Verletzungen davon gekommen. Der 24-Jährige verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in einen Baum, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilte. Dabei wurde das Fahrzeug total beschädigt.

Der Autofahrer war gegen 1 Uhr auf der Fulenbacherstrasse von Fulenbach in Richtung Boningen unterwegs, wie die Polizei weiter schreibt. Der Personenwagen sei zunächst mit einem Baumstrunk und dann mit einem Baum kollidiert, wobei ein Grossteil der rechten Seite abgerissen worden sei.

Ein Atemalkoholtest sei positiv ausgefallen und der 24-jährige habe den Führerausweis abgeben müssen. Ein Abschleppdienst habe das total beschädigte Auto mit einem Kran geborgen.