Streit am Bahnhof Oensingen SO Senior am Kopf verletzt – E-Trottinett-Schläger auf der Flucht

Am Donnerstagnachmittag kam es am Bahnhof Oensingen SO zu einem Streit zwischen zwei Männern, bei dem ein Rentner schwer am Kopf verletzt wurde. Der Täter, ein jüngerer Mann, flüchtete auf einem E-Trottinett. Die Polizei sucht Zeugen.

Publiziert: 12:25 Uhr | Aktualisiert: 12:26 Uhr