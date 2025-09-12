Schwerer Unfall am Bahnhof in Olten – drei Verletzte

Schlimme Szenen in Olten: Ein grosser Verkehrsunfall am Bahnhof fordert mindestens drei Verletzte. Die Polizei sperrt die Strasse und ist mit einem Grossaufgebot vor Ort.

1/4 Schwerer Unfall am Bahnhof Olten. Foto: Leserreporter

Darum gehts Schock in Olten: Verkehrsunfall am Bahnhof mit Verletzten

Ältere Frau fuhr mit Vollgas in zwei Wartehäuschen

Drei Verletzte, vier Krankenwagen und Rega im Einsatz Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fabrice Obrist Redaktor News

Schock in Olten! Am Bahnhof kam es zu einem grossen Verkehrsunfall. «Offenbar Busse kaputt und mehrere Verletzte,

4 Krankenwagen, Rega auch im Einsatz», schreibt ein Leserreporter.

Auf Anfrage von Blick bestätigt die Kantonspolizei Solothurn den Vorfall. Die Polizei spricht von einem Verkehrsunfall auf dem Bahnhofsplatz. Die Zufahrtsstrasse sei gesperrt worden und zum derzeitigen Zeitpunkt gebe es drei verletzte Personen. Der Unfallhergang ist noch nicht bekannt und wird jetzt untersucht.

«Sie schrie: Oh mein Gott!»

Ein Leser erzählt gegenüber Blick: «Eine ältere Frau sass in einem BMW M4. Plötzlich beschleunigte sie und fuhr mit Vollgas in ein Bushäuschen, wo mehrere Personen am Warten waren.» Die Frau schien verwirrt und sei nochmals mit Vollgas in einen Bus und eine Laterne gefahren.

Der Leser habe sofort den Verletzten geholfen. «Einige haben sich nicht mehr bewegt, das Blut strömte bei einer Person aus dem Kopf.» Dann baten Passanten die Frau, aus dem Auto zu steigen. «Sie schrie: ‹Oh mein Gott, oh mein Gott!› Dann traf die Polizei ein.»

Menschen rennen zum Bus

Ein weiterer Leserreporter hat gesehen, wie der BMW in eine Laterne und einen Bus gekracht ist. «Davor hat er noch das Wartehäuschen umgefahren», so der Leser weiter. «Leute lagen am Boden und man hörte Sirenen von allen Seiten. Ob die Lenkerin mit Absicht in die Menge fuhr oder aus Versehen, weiss ich nicht.»

Auf Videos ist zu sehen, wie Menschen zum gekippten Wartehäuschen und zum angefahrenen Bus hinrennen. Das genaue Ausmass ist noch nicht bekannt. Die Solothurner Polizei will zu einem späteren Zeitpunkt weitere Informationen geben, da der Einsatz noch in vollem Gange ist.

Auch der öffentliche Verkehr ist vom Vorfall betroffen. Die SBB schreiben auf ihrer Webseite: «Der Bahnverkehr im Bahnhof Olten ist eingeschränkt. Der Grund dafür ist ein Polizeieinsatz. Betroffen ist die Linie S9. Es sind Verspätungen und Ausfälle zu erwarten.»