Ist Kevin D. (40) ein eiskalter Serientäter? Die Staatsanwaltschaft ist sicher: Er soll eine 14-Jährige in einem Wald in Olten SO mit einem Messer verletzt und sie – wie vier weitere Opfer – sexuell angegriffen haben. Ab Montag muss er sich nun vor Gericht verantworten.

Der angeklagte Kevin D. zeigt sich im Internet kämpferisch. Foto: zVg 1/14

Auf einen Blick Kevin D. (40) soll 14-Jährige im Bannwald Olten SO attackiert haben

Tatwaffe: ein japanisches Kampfmesser, das Blick gefunden hatte

Kevin D. wegen versuchten Mordes und Vergewaltigung angeklagt

Er wird von der Staatsanwaltschaft auch für weitere Sexualdelikte verantwortlich gemacht Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Ralph Donghi Reporter News

Es ist ein schrecklicher Fall, der ab Montag vor dem Richteramt Olten-Gösgen verhandelt wird. Angeklagt ist Kevin D. (heute 40). Der Schweizer soll am 29. November 2020 im Bannwald Olten eine damals 14-Jährige mit einem japanischen Kamofmesser angegriffen und schwer verletzt haben.

Dem nicht genug: Er soll laut der Solothurner Staatsanwaltschaft für weitere bis dahin ungeklärte Sexualdelikte verantwortlich sein. Kevin D. ist unter anderem wegen versuchten Mordes und Vergewaltigung angeklagt.

Blick findet die Tatwaffe

Der Reihe nach: Am 29. November 2020, kurz nach 13 Uhr, wird im Bannwald nördlich eines Altersheims ein Mädchen gefunden. Die 14-Jährige ist schwer verletzt. Die Kantonspolizei Solothurn kann noch am gleichen Abend den mutmasslichen Täter an seinem Wohnort verhaften.

Nur: Die Kapo verpasste es damals, die Tatwaffe in Tatortnähe im Wald sicherzustellen. Blick fand das 15 bis 20 Zentimeter grosse, blutverschmierte, japanische Kampfmesser am nächsten Tag wenige Meter neben dem Tatort und alarmierte die Polizei. Diese rückte aus und stellte das Messer sicher. Kevin D. dürfte es weggeworfen haben, bevor er abgehauen war.

Die Solothurner Staatsanwaltschaft bestätigte später Blick, dass das gefundene Messer die Tatwaffe im Fall mit der 14-Jährigen ist. Warum Kevin D. sie angriff, dürfte vor Gericht auskommen.

Vater des Opfers damals zu Blick: «Es geht ihr den Umständen entsprechend gut»

Sicher ist: Der Bannwald ist beim Tatort gut frequentiert, also eigentlich sicher. Dennoch musste der Teenager den blanken Horror erleben. «Wir sind so froh, dass unsere Tochter diesen brutalen Angriff überlebt hat. Dies, weil sie sehr trainiert und unglaublich willensstark ist», sagte ihr Vater wenige Tage später zu Blick. Und: «Es geht ihr den Umständen entsprechend gut.»

Offenbar joggte die 14-Jährige alleine im Wald. Als sie in einen schmalen Weg abbog, wurde sie attackiert und in die Büsche gerissen. Sie konnte sich zwar erfolgreich mit Händen und Füssen wehren, blieb jedoch mit Verletzungen am Rücken und an den Unterarmen liegen. Bis Spaziergänger sie fanden und Alarm schlugen.

Arbeitsloser Kiffer und Kampfsport-Fan

Laut Recherchen von Blick wohnte Kevin D. bei der Tat in einer nahen Gemeinde. Er soll – wie Nachbarn erzählen – ein arbeitsloser Eigenbrötler, immer schwarz angezogen gewesen sein, Drogen konsumiert haben und oft negativ aufgefallen sein.

Im Internet lässt sich Material von ihm finden, auf dem zu sehen ist, wie er mit Samurai-Waffen herumfuchtelt. Ein Fan also von japanischen Kampftechniken. Eine Nachbarin erzählte nach der Tat, dass eine Spezialeinheit anrückte: «Es waren Dutzende Polizisten hier, die vermummt waren. Es knallte und sie nahmen ihn mit.»

Vier weitere mutmassliche Opfer

Kevin D. werden weitere bisher ungeklärte Sexual- und Körperverletzungsdelikte vorgeworfen – unter anderem versuchte Vergewaltigung in vier weiteren Fällen. Sie sollen sich zwischen Februar und September 2020 in Olten, Trimbach SO und Obergösgen SO ereignet haben. Mehr darüber wird beim Prozessstart am Montag auskommen.

Kevin D. ist teilweise geständig und befindet sich im vorzeitigen Massnahmenvollzug. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

* Name geändert