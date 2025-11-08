Eine 52-jährige Autofahrerin verunfallte am Freitagnachmittag in Lohn-Ammannsegg SO. Sie geriet auf die Gegenfahrbahn, prallte gegen einen Stein und überschlug sich. Die mittelschwer verletzte Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.

Auto überschlug sich nach Kollision mit Stein im Strassenbeet

Daniel Macher Redaktor News

Am Freitag gegen 16.25 Uhr war eine 52-jährige Automobilistin auf der Schulhausstrasse in Lohn-Ammannsegg SO von Biberist herkommend unterwegs. Aus noch zu klärenden Gründen geriet sie auf die Gegenfahrbahn und das Fahrzeug prallte in einen Stein, der sich im angrenzenden Strassenbeet befand. In der Folge überschlug sich das Auto und kam auf der Strasse stehend zum Stillstand. Die Autolenkerin wurde dabei mittelschwer verletzt und musste nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht werden.

Für die Personenbergung sowie die Strassensperrung standen Angehörige der Feuerwehren Biberist und Lohn-Ammannsegg im Einsatz. Das Unfallauto erlitt Totalschaden und musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Aufgrund dieses Ereignisses war der entsprechende Strassenabschnitt während rund zwei Stunden gesperrt.