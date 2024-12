Seinen Fahrausweis ist er los Junglenker rast mit 143 km/h durch Zuchwil SO

Ein 20-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagabend mit Tempo 143 km/h innerorts durch Zuchwil SO gerast. Der Serbe musste seinen Führerausweis auf der Stelle abgeben. Die Kantonspolizei zeigte den Junglenker wegen des Rasertatbestands an.