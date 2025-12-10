Die Solothurner Polizei ist am Mittwochabend in Lostorf im Einsatz. Eine Leserin meldet ein grosses Aufgebot an Einsatzrkräften.

Angela Rosser Journalistin News

Eine Blick-Leserin meldet der Redaktion am Mittwochabend einen Polizeieinsatz in Lostorf im Kanton Solothurn. Es herrsche «Ausnahmezustand» in dem Dorf, sagt sie. Sie selber wohnt ein Dorf weiter. «Mindestens zehn zivile Polizeiautos mit Blaulicht sind durchgefahren», sagt sie.

Die Kantonspolizei Solothurn bestätigt auf Anfrage von Blick einen Einsatz in Lostorf an der Hauptstrasse. Mehr Informationen, als dass es keine Verletzten gebe, konnten noch nicht erteilt werden.

+++Update folgt+++