Zwei vermummte Männer überfielen am Montagabend einen Tankstellenshop in Derendingen SO und erbeuteten Bargeld. Die Täter flüchteten unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise.

Die Solothurner Kantonspolizei sucht nach einem Tankstellenüberfall zwei Männer. (Symbolbild) Foto: PETER SCHNEIDER

Darum gehts Zwei Männer überfielen Tankstellenshop in Derendingen SO und erbeuteten Bargeld

Die Täter bedrohten die Angestellte, blieben jedoch unerkannt

Jetzt sucht die Polizei Zeugen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Zwei unbekannte Männer haben am Montagabend einen Tankstellenshop in Derendingen SO überfallen und Bargeld erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen.

Kurz vor 21.30 Uhr betraten zwei vermummte Männer einen Shop an der Luzernstrasse in Derendingen, wie die Solothurner Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Sie bedrohten die Angestellte und forderten Bargeld. Nachdem diese das Geld herausgegeben hatte, flüchteten die Täter unerkannt. Verletzt wurde niemand. Die umgehend eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos.