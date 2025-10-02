Schwer verletzter Mann in Schönenwerd SO aufgefunden

Ein Mann hat sich am Mittwochabend in Schönenwerd SO schwer am Kopf verletzt. Wie sich der 41-Jährige die Verletzungen zuzog, ist unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln und suchen Zeugen.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Am Mittwoch, 1. Oktober 2025, kurz vor 23 Uhr, wurde an der Bahnstrasse in Schönenwerd, Höhe Liegenschaft Nr. 43, ein schwer verletzter Mann aufgefunden. Nach dem Eintreffen des Rettungsdienstes wurde der 41-Jährige, welcher Kopfverletzungen aufwies, umgehend erstversorgt und anschliessend in ein Spital gebracht. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn haben Ermittlungen zum Hergang und zu den Umständen aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang Zeugen.

Personen, die am späten Mittwochabend im Bereich Coop Schönenwerd bzw. an der Bahnstrasse Beobachtungen gemacht haben, die in Zusammenhang mit dem verletzt aufgefundenen Mann stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen, Telefon 032 627 81 17.