Ein 64-jähriger Mann wurde am Dienstagnachmittag in kritischem Zustand aus der Aare in Olten gerettet. Die Polizei vermutet, dass er von der Bahnhofbrücke gesprungen ist und sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Daniel Macher Redaktor News

Am Dienstag, gegen 14.50 Uhr, wurde der Kantonspolizei Solothurn gemeldet, dass im Bereich der Bahnhofbrücke in Olten ein Mann in der Aare treibe. Unverzüglich wurden Einsatzkräfte der Polizei sowie der Rettungsdienst aufgeboten. Der Mann konnte kurze Zeit später im Wasser entdeckt und mit dem Rettungsboot geborgen werden. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der 64-Jährige schliesslich in kritischem Zustand durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht.

Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte der Mann zuvor von der Bahnhofbrücke gesprungen sein. Die genauen Umstände werden untersucht und in diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen. Personen, die sachdienliche Angaben machen können werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen.