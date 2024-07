Personalie Kanton Solothurn erhält neuen Kantonschemiker

Urs Ackermann aus Balsthal SO wird ab Dezember Kantonschemiker und Leiter der kantonalen Lebensmittelkontrolle in Solothurn. Der 59-jährige, ehemals «höchste Solothurner» wurde am Dienstag vom Regierungsrat ernannt.