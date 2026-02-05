Darum gehts
- 19-Jähriger verursachte Selbstunfall in gestohlenem Auto
- Fahrer ohne gültigen Fahrausweis vorläufig festgenommen
- Unfallfahrzeug total beschädigt, gemeldet um 21 Uhr bei der Polizei
Am Mittwoch, kurz nach 21 Uhr, wurde der Kantonspolizei Solothurn ein Automobilist mit unsicherer Fahrweise gemeldet, welcher in Egerkingen die Autobahn verlassen hat. Durch eine Patrouille der Kantonspolizei Solothurn konnte das gemeldete Fahrzeug in Oensingen an der Fröschenlochstrasse nach einem Selbstunfall total beschädigt festgestellt werden.
Der mutmassliche Fahrzeuglenker wurde in unmittelbarer Nähe mit mittelschweren Verletzungen angetroffen. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde er durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht. Erste Abklärungen ergaben, dass es sich beim Unfallfahrzeug um ein in einem anderen Kanton gestohlenes Auto handelt.
Der mutmassliche Fahrzeuglenker, ein 19-jähriger Somalier war nicht im Besitz eines gültigen Fahrausweises und wurde für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen.