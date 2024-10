Kurz zusammengefasst

Auf der Gempenstrasse in Dornach ist am Dienstagabend, 8. Oktober 2024, eine Frau von einem Geländewagen erfasst und dabei verletzt worden. Zuvor dürfte es zu einem Selbstunfall gekommen sein. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.