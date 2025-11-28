In Derendingen und in Aeschi haben mehrere Täter am Montag und Dienstag einen Tankstellenshop respektive ein Lebensmittelgeschäft überfallen. Nun wurden drei Täter festgenommen.

Solothurner Polizei nimmt zwei Männer und eine Frau fest

Darum gehts Zwei Raubüberfälle im Kanton Solothurn sorgten diese Woche für Schlagzeilen

Polizei nahm drei Tatverdächtige, darunter eine 19-jährige Frau, fest

Zwei Männer, 18 und 21 Jahre, in Untersuchungshaft auf Antrag

Janine Enderli Redaktorin News

Gleich zwei Raubüberfälle sorgten diese Woche im Kanton Solothurn für Schlagzeilen: Am Montagabend haben Unbekannte an der Luzernstrasse in Derendingen einen Tankstellenshop überfallen und Bargeld erbeutet.

Einen Tag später betrat ein vorerst unbekannter und vermummter Mann die Volg-Filiale an der Gallishofstrasse in Aeschi. Dort bedrohte er eine Angestellte und forderte die Herausgabe von Bargeld. Dieser Forderung kam die Angestellte nicht nach, woraufhin der Mann das Lebensmittelgeschäft ohne Beute verliess.

Zwei Männer (18, 21) und Frau (19) festgenommen

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn haben in beiden Fällen sofort Ermittlungen zur Identität der Täterschaft aufgenommen. In diesem Zusammenhang konnten drei Schweizer Staatsbürger, zwei Männer im Alter von 18 und 21 Jahren und eine 19-jährige Frau, angehalten und vorläufig festgenommen werden. Sie stehen im dringenden Verdacht, an mindestens einem der beiden Überfälle beteiligt gewesen zu sein.

Zwei der drei Tatverdächtigen befinden sich mittlerweile auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft.