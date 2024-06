Nach Einsatz bei Eritrea-Fest in Gerlafingen SO Kanton Solothurn schickt Veranstaltern saftige Rechnung

Nach einem massiven Polizeieinsatz bei einer Veranstaltung von Eritrea-Regimebefürwortern in Gerlafingen SO, stellt der Kanton Solothurn den Organisatoren 30'000 Franken in Rechnung.