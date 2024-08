Ruben D. musste sich gestern am Gericht in Olten SO gegen eine Mordanklage verteidigen. Dann wurde er plötzlich selbst zum Opfer: Jahrelang soll er der Sex-Sklave von Paul T. gewesen sein – bis er ihn brutal getötet hat. Entschuldigt das seine Tat? Eine Analyse.

Rapper Ruben D. musste sich am Mittwoch vor dem Gericht in Olten SO wegen Mordes verantworten. Er hat zugegeben, den Bestatter Paul T. im September 2022 brutal getötet zu haben. Doch ganz so einfach ist die Sache nicht.

Gina Krückl Reporterin

Als mutmasslicher Mörder lief er ins Gericht, doch auf der Anklagebank wurde Ruben D.* (28) plötzlich auch zum Opfer. Mit der Offenbarung, dass Paul T.* (†60) den Beschuldigten seit 17 Jahren als Sex-Sklave missbraucht haben soll, geriet das Bild des skrupellosen Killers und seinem unschuldigen Opfer ins Wanken. Und das, obwohl der Täter gestand, Paul T. im September 2022 getötet zu haben.

Wegen dieser Vorgeschichte verlangte die Verteidigung am Mittwoch vor dem Gericht in Olten SO eine Verurteilung wegen Totschlags, was sich stark mindernd auf das Strafmass auswirken würde. In seinem Schlusswort vor Gericht sagte D.: «Ich wünsche mir ein faires Urteil.» Doch was ist hier fair? Der ehemalige Blick-Gerichtsreporter Viktor Dammann (74) gibt eine spannende und überraschende Einschätzung ab.