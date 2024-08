In Mordprozesspause Hier läuft der Killer von Winznau SO in die Mittagspause

Was wird heute vor Gericht in Olten SO zur Tötung an Paul T. (†60) alles herauskommen? Sicher ist: Rapper Ruben D. (28) hat zugegeben, den Bestatter im September 2022 in Winznau SO umgebracht zu haben. Bleibt die Frage: warum? Blick berichtet live vom Prozess.