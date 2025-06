Zwei Männer überfielen nachts einen Passanten in Olten. Das Opfer wurde dabei so stark verletzt, dass es ins Spital gebracht werden musste. Die Polizei nahm zwei Verdächtige fest und sucht Zeugen.

Mann wird in Olten SO angegriffen und beraubt

1/4 Der Tatort: Die Winkelunterführung in Olten. Foto: Google Street View

Darum gehts Mann in Olten SO von Unbekannten angegriffen und beraubt, Täter flüchteten

Zwei Verdächtige wurden in der Nähe festgenommen

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstag, kurz nach 1 Uhr, ist in der Winkelunterführung in Olten im Kanton Solothurn ein Mann von zwei Unbekannten angegriffen und beraubt worden. Die Täter flüchteten daraufhin in Richtung Bifang. Umgehend wurde eine Fahndung eingeleitet, wie die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung schreibt.

Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Solothurn konnten zwei auf das Signalement passende Männer in der näheren Umgebung feststellen und anhalten. Die beiden Schweizer im Alter von 41 und 44 Jahren wurden für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen. Der Geschädigte wurde bei diesem Ereignis verletzt und musste in ein Spital gebracht werden.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn haben Ermittlungen aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang Zeugen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn zu melden, telefonisch unter 032 627 81 17.