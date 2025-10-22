Auf der A2 bei Hägendorf kam es am Mittwochmorgen zu einem Unfall mit fünf Autos. Niemand wurde verletzt, aber der Vorfall führte zu Verkehrsbehinderungen in beide Richtungen. Die Mittelleitplanke wurde durchbrochen und vier Fahrzeuge mussten abtransportiert werden.

1/5 Im Morgenverkehr kam es auf der A2 zu einer Massenkarambolage. Foto: kapo solothurn

Darum gehts Verkehrsunfall mit fünf Autos auf A2 bei Hägendorf, keine Verletzten

Auto durchbrach Mittelleitplanke und kollidierte auf Gegenfahrbahn

Johannes Hillig Redaktor News

Trümmerteile liegen auf der A2 verteilt. Es sind die Folgen einer Massenkarambolage. Ein Autofahrer hatte am Mittwoch, kurz vor 8 Uhr, auf der Autobahn A2 bei Hägendorf SO in Richtung Basel die Kontrolle verloren.

Der Wagen geriet ins Schleudern. Dabei kam es zur Kollision mit einem Auto, das ebenfalls in Richtung Basel unterwegs war. Die Lenkerin dieses Autos kam dadurch auch ins Schleudern, prallte in die Mittelleitplanke und durchbrach diese.

Vier Autos mussten abtransportiert werden

Auf der Gegenfahrbahn kam es dann zu einer Kollision mit einem Auto, welches in Richtung Luzern unterwegs war. Schliesslich wurden noch zwei weitere Autos durch herumfliegende oder herumliegende Trümmerteile beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Für die Instandstellung der stark beschädigten Autobahneinrichtungen standen Mitarbeitende der Firma NSNW (Nationalstrassen Nordwestschweiz) im Einsatz. Vier der fünf beteiligten Autos mussten abtransportiert werden. Wegen des Massencrashs kam zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen, sowohl in Richtung Basel als auch in Richtung Luzern.