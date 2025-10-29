In Selzach SO ist ein Fussgänger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden.

In Selzach SO wurde ein Fussgänger bei einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt. Der Mann musste mit einem Rega-Helikopter ins Spital geflogen werden. Foto: Kantonspolizei Solothurn

Schwerer Verkehrsunfall in Selzach! Ein Fussgänger wurde am Dienstagabend auf der Bielstrasse von einem Auto erfasst. Dabei wurde der Mann schwer verletzt. Das teilte die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mit. Der 23-Jährige musste mit einem Rettungshelikopter der Rega ins Spital geflogen werden.

Polizei und Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn haben Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang Zeugen.

Wer Angaben zum Unfall machen kann, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn unter 032 627 81 17 zu melden.