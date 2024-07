E-Biker in Lohn-Ammannsegg schwer verletzt

In Lohn-Ammannsegg ist am Montagnachmittag ein E-Biker schwer verletzt worden. Er kollidierte mit einem Auto, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Unfall ereignete sich bei einer Abzweigung in Lohn-Ammannsegg in der Gemeinde Bätterkinden. Der 65 Jahre alte E-Biker wurde schwer verletzt, wie die Polizei am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Er musste mit einer Ambulanz ins Spital gefahren werden.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und zu den Umständen aufgenommen.