Im Kanton Solothurn kam es am Donnerstag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Mehrere Personen wurden verletzt. Eine Person wurde mit der Rega ins Spital gebracht.

Brand in Solothurner Mehrfamilienhaus

In Solothurn kam es am Donnerstag zu einem schweren Brand.

Wohnung im vierten Stock stand in Vollbrand

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Solothurn ist am Donnerstagnachmittag eine Person schwer verletzt worden. Ein Rettungshelikopter der Rega flog das Opfer ins Spital.

Zwei weitere Personen mussten wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung hospitalisiert werden. Die Polizei ermittelt die Brandursache.

Wohnung stand in Vollbrand

Beim Eintreffen der Rettungs- und Einsatzkräfte stand die Wohnung im vierten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses an der Luzernstrasse in Vollbrand, wie die Kantonspolizei Solothurn am Freitag mitteilte.

Umgehend seien sämtliche Bewohnenden des Mehrfamilienhauses vorsorglich evakuiert worden. Der Brand sei um 15.31 Uhr gemeldet worden. Die Feuerwehr Solothurn habe das Feuer unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht.

Mehrere Wohnungen unbewohnbar

Am Brandobjekt entstand beträchtlicher Schaden, den die Kantonspolizei nach eigenen Angaben derzeit nicht beziffern kann. Mehrere Wohnungen seien in Mitleidenschaft gezogen und derzeit nicht mehr bewohnbar.

Die Luzernstrasse war während des Einsatzes für rund zweieinhalb Stunden gesperrt. Dies führte zu massiven Verkehrsbehinderungen.