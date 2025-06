Am Mittwochabend kommt es in Olten zu einem Zwischenfall. Aufgrund von Personen in Gleisnähe fahren am Bahnhof keine Züge mehr.

1/5 Der Mann befindet sich nach wie vor auf dem Mast. Foto: Leserreporter

Janine Enderli Redaktorin News

Störung am Bahnhof Olten: Weil sich eine Person in Gleisnähe aufhält, stehen die Züge in der Region derzeit still. Wie ein Leserreporter berichtet, ertönt immer wieder folgende Durchsage: «Es fahren keine Züge im Bahnhof Olten.» Der Grund sind Personen in Gleisnähe. Wie ein Bild des Leserreporters zeigt, steht ein Mann auf einem Mast über den Gleisen.

Die Kantonspolizei Solothurn bestätigt auf Anfrage, dass sich ein Mann auf einem Strommast befinde. Der Strom ist abgestellt. Der Einsatz läuft noch. Man versuche den Mann jetzt zum Herunterkommen zu bewegen.

0:17 Züge fahre nicht mehr: Der Bahnhof Olten füllt sich immer mehr

Um kurz nach 18 Uhr sprang der Mann schliesslich vom Mast, wie mehrere Leserreporter berichten. Sofort eilten Polizisten herbei, wie auf einem Video, das Blick vorliegt, zu sehen ist. Über den Zustand des Mannes ist nichts weiter bekannt. Er befindet sich in Betreuung der Ambulanz. Gegen 18.30 Uhr sollen die ersten Züge im Bahnhof Olten wieder rollen.

«Die Menschen sitzen auf dem Perron»

Eine Leserreporterin befand sich gerade auf dem Weg von Bern Richtung Aarau und steckte in Olten fest, als sich der Vorfall ereignete. Sie schildert: «Wir sind gerade im Zug gesessen, dann kam eine Durchsage, dass es zu unbestimmten Verspätungen wegen einer Person in Gleisnähe kommt.» Zehn Minuten später seien die ersten zwei Wagen geschlossen worden. «Man hätte ansonsten die Person und den Polizeieinsatz gesehen.»

Weil sich die Person auf dem Mast befindet, musste in allen Zügen der Strom abgeschaltet werden. Das betrifft auch die Klimaanlage. «Es fühlt sich im Zug an wie in einer Sauna», so die junge Frau. Darum seien viele Passagiere ins Freie geflüchtet und sitzen auf dem Perron.» Nun werden wohl Ersatzbusse organisiert.